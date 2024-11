Ilrestodelcarlino.it - Conad nel fortino dell’Acicastello. Porro: "Vogliamo subito riscattarci"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anticipo esterno per la(7), che alle 19 inaugura a Catania il programma della ottava giornata di Serie A2 sul campo della Consedil Acicastello (14), terza in compagnia di Cuneo e Prata di Pordenone. Una trasferta tutt’altro che banale, visto che nella città etnea nessuno finora è riuscito a vincere, ma il sestetto cittadino è deciso a riscattare lo stop interno con Fano, che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila, provando a migliorare l’attuale terzultimo posto. A presentare la gara, in casa, è il palleggiatore Simone: "Ci aspettiamo un match combattuto. Arriviamo da una serie di buone prestazioni, peccato per la sconfitta in casa di domenica, però siamo pronti ae questa è la partita giusta. Loro sono una squadra molto forte, per cui noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose, solo coì riusciremo a metterli in difficoltà".