Cultweb.it - Chi è Lux Pascal, attrice e attivista transgender sorella di Pedro Pascal

Leggi su Cultweb.it

Luxè una figura in ascesa nel panorama artistico internazionale. Nata in California e cresciuta in Cile è, modella e voce importante per i diritti delle personee non binarie. Legatissima al fratello maggiore,ha attirato l’attenzione dopo aver reso pubblica la sua transizione nel 2021.Nata il 4 giugno 1992 sotto il segno dei Gemelli, nella contea di Orange, Lux è la più giovane di quattro fratelli. I suoi genitori, originari del Cile, si trasferirono negli Stati Uniti per sfuggire alla dittatura di Pinochet, dopo la morte di Salvador Allende, a cui la madre di Lux, Véronica era imparentata. Ritornarono, però, nel loro paese quando Lux era ancora piccola. Qui, Lux ha sviluppato una passione per la recitazione, che l’ha portata a laurearsi in teatro presso la Pontificia Universidad Católica de Chile.