Cede il tetto, precipita e muore. Un operaio argentino di 54 anni l’ennesina vittima sul lavoro

Ile luiper 10 metri nelle tromba delle scale. Ieri, poco dopo le 8, l’incidente nel polo logistico della Dhl a Pozzuolo è finito con un altro morto sulin provincia: laè un54enne, Federico Gerardo Rocabado. Abitava a Medolago, nelle Bergamasca ed era dipendente di una ditta di quella zona, la “Fratelli Rodriguez“, specializzata proprio nella sistemazione di coperture. L’impatto a terra ha provocato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. A tradirlo, un cedimento del, vicino a un lucernario, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello, dove il tecnico era alper rifare l’isolamento. L’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno lanciato l’allarme. Non era imbragato, "ma non è detto che servisse in quel frangente", chiariscono gli investigatori.