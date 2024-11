Lanazione.it - Camilla uccisa da una pila. La bimba è arrivata a Massa in condizioni critiche. Ora si attende l’autopsia

Leggi su Lanazione.it

, 16 novembre 2024 – Saràdisposta dalla Procura di, fissata per lunedì, a chiarire le cause della morte di, la bambina di 17 mesi deceduta martedì all’Ospedale del Cuore di, dove era stata trasferita dal policlinico di Santa Maria alle Scotte. Con una nota l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ieri ha spiegato che la bambina è morta dopo aver ingerito una piccola. “in graviall’ospedale Santa Maria alle Scotte, nonostante la rimozione della– si afferma nella nota – le suesono successivamente peggiorate e, trasferita d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale del cuore di, è deceduta nella giornata del 12 novembre”. Ma il nastro di questa tragedia va riavvolto ai giorni precedenti. “La bambina eraall’ospedale in gravi– prosegue l’Azienda ospedaliera – a causa dell’ingerimento di una piccola, risalente a diversi giorni precedenti.