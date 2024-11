.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 9^ giornata

Inla Sampaolese supera lo Staffolo, mentre Castelfrettese e Montemarciano restano in testa alla classifica seppur entrambe hanno pareggiato. ParlandoC, parità tra Le Torri Castelplanio e Cupramontana con l’Arcevia che balza al primo postoIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 16 novembre– Anche la 9^diè andata in archivio. Nelle gare di oggi, sabato 16 novembre, nel girone B ditra i due litiganti il terzo gode. Castelfrettese e Montemarciano pareggiano nei big match contro la Real Cameranese e l’Osimo, così il Marzocca ne approfitta per tornare a -1 dal duo di vetta grazie allo 0-1 che inguaia la Labor. Spicca, inoltre, lo 0-4 dell’Ostra in casa del Pietralacroce che avvicina la banda di De Filippi al primo posto, ora a -3.