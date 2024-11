Lettera43.it - Bufera sulle frasi di Delmastro: «Non lasciamo respirare chi sta nell’auto della polizia»

Alla presentazionenuova auto blindata progettata per il trasporto dei detenuti al regime del 41-bis, il sottosegretario alla Giustizia Andreaha dichiarato: «Per me è un’intima gioia all’idea di far sapere ai cittadini come incalziamo e nonchi sta dietro quel vetro oscurato». Parole che hanno presto suscitato forti reazioni. Tra i primi a commentare ledel sottosegretario Matteo Renzi su X: «Il giorno in cui si vergognerà sarà comunque troppo tardi. Ma intanto che si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto».La risposta alle polemiche di: « Ci mancherebbe altro che diamo respiro alla mafia e alla criminalità organizzata»Anche Angelo Bonelli di Avs ha criticato la dichiarazione didefinendole «parole indegne».