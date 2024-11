Boxe Mike Tyson non fa miracoli a 58 anni | Jake Paul batte la leggenda dei massimi per decisione unanime

Leggi su Sportface.it

Non si è fermato il tempo sul ring dell’AT&T Stadium di Arlington. Anzi, gli’90 non sono mai sembrati essere così lontani:a 58non fae perde ai punti contro il 27enne. Non è una sorpresa, anzi è andato tutto come da copione. L’ex campione del mondo dei pesisi scatena nei primi istanti, mentre il suo rivale fa quello che tutti si aspettavano: assicurarsi i round con il minimo sforzo, senza infierire su un quasi 60enne, per poi vincere per(79-73, 79-73, 80-72). Impietose le statistiche: 18 colpi su 97 a segno in otto round per, contro i 78 dello youtuber che si affida soprattutto ai jab (31 su 179 a segno).Per Ironè la settima sconfitta della sua carriera, a 19da quello che era il suo ultimo incontro da professionista.