Atp Finals Sinner sbriga la pratica Ruud e vola in finale a Torino | ad attenderlo ci sarà Fritz

Leggi su Open.online

Jannikpotrà avere la sua rivincita dalle Atp. Non direttamente contro Novak Djokovic che, da campione in carica, ha dato forfait all’edizione 2024. Ma l’azzurro avrà l’occasione per inserire il titolo che gli manca nel suo palmarès: l’anno scorso gli è sfuggito proprio all’ultimo atto contro il serbo. Quest’anno adinc’è Taylor. Il tennista americano ha battuto nella prima semiil numero due al mondo, il tedesco Alexander Zverev, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6., invece, ha superato il norvegese Caspercon il parziale di 6-1 6-2: la partita tra l’altoatesino, che guida il ranking Atp, e il numero 6 al mondo è stata a senso unico ed è durata poco più di un’ora, un’ora e nove minuti per l’esattezza. Lasi giocherà domani – domenica 17 novembre -, alle ore 15, sul cemento della Inalpi Arena di