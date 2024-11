Panorama.it - ATP Finals, Sinner è un rullo compressore: ora Fritz in finale

Un anno dopo Janniktorna ina Torino. Un anno fa fu sconfitto da Djokovic, al suo settimo successo nelle ATP, questa volta si troverà davanti Taylorche nel torneo dei maestri sembra quasi un intruso anche se il suo 2024 è stato impreziosito dalladegli UsOpen. Persa, ovviamente contro. E' difficile immaginare un favorito diverso dall'azzurro che controha già vinto anche nel round robin torinese.La semicontro Casper Ruud è stata un'autentica lezione impartita al numero 6 del ranking mondiale, arrivato lanciato sulla strada di Jannik. E' finita 6-1 6-2 in 68 minuti, pause comprese tra un cambio campo e l'altro. Mostruoso, ingiocabile per lunghi tratti, un fuoriclasse esploso in questo 2024 che pure è stato complicatissimo dal punto di vista umano, per la vicenda doping, e tennistico a causa di qualche problema fisico di troppo.