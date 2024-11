Tvpertutti.it - Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane: amore travagliato e Temptation

Leggi su Tvpertutti.it

sino. La showgirl, che ha sempre avuto una personalità schietta e diretta, ha scelto di rivelare questa decisione nel programma Storie di Donne al Bivio condotto da Monica Setta. Dopo anni di alti e bassi, il loro legame sembra aver trovato una nuova stabilità. Ma è davvero così?La relazione tranon è certo passata inosservata. Nel 2020, la coppia aveva partecipato aIsland, un'esperienza che avrebbe messo a dura prova anche il più saldo dei legami.si era reso protagonista di dichiarazioni pesanti, definendo"arida" per la sua scelta di non avere figli e addirittura insinuando il suo futuro in una casa di riposo. Ma il punto di rottura era stato il famoso bacio alla single Beatrice, un gesto cheaveva smascherato con freddezza.