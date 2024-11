Quotidiano.net - Alluvione di Valencia. Il governatore si scusa ma non si dimette

Un mea culpa con il riconoscimento di "errori" prima, durante e dopo "la peggiore catastrofe del secolo in Spagna". IldiCarlos Mazòn chiede "perdono" ai familiari delle 216 vittime finora estratte dal fango e delle 16 ancora disperse dopo la Dana, e promette di "non eludere le sue responsabilità". Ma non fino al punto di rassegnare le dimissioni, reclamate in piazza da 130.000 valenziani e da tutte le forze di opposizione.?L’audizione deldel Partito popolare davanti alle Cortsnes, la prima a 17 giorni dalle alluvioni che hanno flagellato la regione, ha avuto i toni della tiepida autocritica, di una meticolosa autodifesa e della decisa accusa contro lo Stato centrale. "Il popolo valenziano ha diritto di sapere perché i protocolli di emergenza sono stati insufficienti", ha detto, annunciando una commissione di inchiesta alle Corts ed "esigerne" una simile al Congresso spagnolo.