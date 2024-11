Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Forlì, nuovi voli per l’estate 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16 novembre 2024 – Nuova opportunità per GoToFly, la compagnia aerea virtuale di F.A.: è appena scattata una nuova partnership con Imperatore Travel World, uno dei principali tour operator italiani specializzato in viaggi e soggiorni nelle più belle località turistiche italiane. L’accordo, strutturato sulla prossima Summer Season, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni italiane di particolare interesse. Imperatore Travel World e GoToFly uniranno le rispettive conoscenze e competenze puntando ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del sud. L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni ‘domestiche’ in modo da rispondere con una maggiore offerta alla domanda di mercato, formulando pacchetti completi corredati da servizi dedicati.