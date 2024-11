Calciomercato.it - Addio Kean con la clausola: annuncio dalla Fiorentina

Grandissimo avvio di stagione per Moiseche a suon di gol ha conquistato Firenze e Nazionale. Su di lui pende la: l’di PalladinoLa sosta per le nazionali consente di tirare anche le prime interessanti somme sul campionato. Tra le squadre rivelazione non può che esserci lache è nel gruppone delle seconde in classifica a 25 punti con una sola lunghezza di ritardo dal Napoli capolista.con la(LaPresse) – Calciomercato.itRaffaele Palladino ha trovato gradualmente la quadra alla guida della viola che ora è tra le realtà più belle della Serie A. Un collettivo che funziona e che esalta anche il valore in crescita dei singoli, uno su tutti Moise. Il centravanti dei toscani ha infatti conquistato Firenze a suon di gol e spirito di sacrificio, tanto da consentirgli di divenire un elemento importante anche per l’Italia di Luciano Spalletti.