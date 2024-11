Inter-news.it - Visnadi assurdo: «Conte? Condivido! Non era rigore Inter, detto tutti»

Dopo quasi una settimana da-Napoli Giannitorna a parlare di ciò che ha fatto più discutere nel post partita: le dichiarazioni di Antoniocontro il VAR in merito alconcesso ai nerazzurri.SFOGO CONDIVISIBILE – Gianni, ospite di Radio Sportiva, si unisce al dibattito nato al termine di-Napoli circa il, poi sprecato da Hakan Calhanoglu. Il giornalista appoggia la sfuriata del mister partenopeo: «Le parole didette in quel momento sono facilmente strumentalizzabili e gli si può facilmente replicare. Però a livello assoluto quello che hal’allenatore del Napoli è assolutamente condivisibile, per lo meno da parte mia». Del parere opposto l’altro opinionista della trasmissione radiofonica, Francesco Graziani,venuto proprio sullo stesso episodio di-Napoli.