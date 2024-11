Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus: Cabal operato al crociato. Emergenza Thiago Motta

Leggi su Dailymilan.it

al, salteràdovrà fare a meno del difensore per il prossimo match.Nella giornata di ieri 14/11/2024 il difensore David Juanè stato sottoposto presso il Jmedical alle dovute visite mediche che hanno evidenziato una lesione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore dovrà affrontare l’operazione nei prossimi giorni. Ilha pubblicato sul proprio profilo X un messaggio di vicinanza: “Auguriamo a Juanun veloce e completo recupero”.Il calciatore è arrivato in clinica in stampelle e con un tutore alla gamba interessata.si era infortunato durante il primo allenamento con la Colombia, sua nazionale, in ritiro in Argentina in preparazione dei prossimi match. Questo è il secondo gravissimo infortunio che colpisce un difensore delladopo Gleison Bremer.