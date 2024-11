Quotidiano.net - Un fronte italiano riporta Mps in mani private, sette anni dopo il salvataggio di Stato

Roma, 15 novembre 2024 – Una cordata italiana libera Mps dalledel Tesoro, ponendo le basi per la nascita del terzo polo bancario. A poco meno di un anno dall'avvio della privatizzazione chiesta da Bruxelles, il Mef colloca il 15% dell’istituto senese. La mossa frutta alle casse dellooltre 1 miliardo di euro e porta il Tesoro a scendere fino all’11,7% del capitale dell’istituto senese. Il collocamento rappresenta un segnale forte indirizzato a Bruxelles rispetto alla risoluzione del Tesoro a rispettare l’impegno a privatizzare la banca entro fine anno, termine entro il quale dovrebbe scadere la proroga concessa dall'Ue per dismettere la quota. Ma non solo, considerando che a rilevare le azioni della banca di Siena sono state soprattutto realtà italiane, l’intervento scongiura per il momento l’ingresso di un contendente straniero per uno dei principali gruppi bancari italiani.