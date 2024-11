Anteprima24.it - Trovato con 61 grammi di cocaina, ma era per uso personale: assolto

Tempo di lettura: < 1 minutoAngelo Fallarino, arrestato il 2 dicembre 2022 per il possesso di 61,8die 3di hashish, è statooggi dal Tribunale di Benevento con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato“. La decisione è arrivata al termine di un processo che ha visto l’avvocato Gerardo Giorgione dimostrare che la sostanza detenuta dall’imputato era destinata esclusivamente a uso.Fallarino, sottoposto ai domiciliari dal momento dell’arresto, era stato accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La difesa ha fin da subito sostenuto una diversa versione dei fatti, presentando documenti e testimonianze che confermavano l’assenza di finalità di cessione a terzi.Il giudice, dopo aver ascoltato l’imputato e acquisito le prove fornite dalla difesa, ha accolto la ricostruzione dell’avvocato Giorgione, stabilendo che la condotta contestata non integrava gli estremi di un reato.