Gaeta.it - Tragedia a Roma: Agata Margaret Spada muore dopo un intervento chirurgico al naso

Facebook WhatsAppTwitter La recente morte di, una giovane di 22 anni di Siracusa, ha sollevato interrogativi sul trattamento ricevuto in una clinica diper undi rinoplastica. I risultati preliminari dell’autopsia indicano che la causa del decesso è stato un arresto cardiocircolatorio, accompagnato da un quadro di sofferenza acuta. Le indagini sono in corso e la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, coinvolgendo due medici.Ladiè decedutaessere stata sottoposta a una rinoplastica presso una clinica situata nel quartiere EUR di. I primi aggiornamenti sull’autopsia, svolta il 15 novembre all’istituto di medicina legale di Tor Vergata, hanno rivelato che la giovane ha perso la vita a causa di un arresto cardiocircolatorio, complicato da una condizione di sofferenza acuta.