Bergamonews.it - The Voice Kids, Una notte al museo o Quarto grado? La tv del 15 novembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, venerdì 15, su RaiUno alle 21.25 prende il via la nuova stagione di “The”, condotto da Antonella Clerici.Primo appuntamento con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, che porteranno i coach della terza edizione – Arisa, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio – a scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli talenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente nel proprio team. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La ballata di Tom Riley” e “Reazione a catena”.