Tackle ‘killer’ Truzzi in ospedale Ira Correggese | Stesso autore del fallo di un anno fa a Cipriani

"Ancora luI". Umberto Vingiano, 28enne trequartista del Nibbiano Valtidone, si è reso protagonista di un bruttissimo intervento ai danni di Cristian, classe 2005, esterno della, finito poi all’durante la sfida di Coppa Italia d’Eccellenza disputata mercoledì al Borelli di Correggio (vinta poi ai rigori dai piacentini, per la cronaca). A quasi undi distanza da un altro scontro di gioco – sempre con Vingiano in– che causò la frattura di due costole al portiere biancorosso Matteo, durante la sfida di campionato del febbraio scorso. Ed è proprio per questo che è esplosa la furia della società reggiana, col direttore generale Andrea Rossetti che aveva firmato un post social al vetriolo e di j’accuse (sulla presunta volontarietà e condannando senza mezzi termini Vingiano) sul profilo facebook del club nella serata di mercoledì, poi rimosso ieri mattina per evitare eventuali bagarre legali.