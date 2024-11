Game-experience.it - Splinter Cell, il film con Tom Hardy è stato cancellato da Ubisoft, per un report

Secondo un nuovoillive-action dicanato in quel di, con il publisher francese che ha deciso di interrompere la produzione della pellicola cinematografica con protagonista Tom.Ilin questione è di The Direct, con il noto portale online che ha ricordato come la storia di questo nuovoraccontava la storia di una super spia delle operazioni segrete, l’iconico Sam Fisher, lavorare per l’agenzia fittizia “Third Echelon” sotto la NSA, riprendendo di conseguenza gli elementi caratteristici del franchise di.Ildiera sviluppo dal 2012, con Tomin trattative per interpretare lo stesso Sam Fisher. Nel corso del 2014, èannunciato il regista delDoug Liman (Edge of Tomorrow), con la produzione affidata ade New Regency.