Liberoquotidiano.it - **Rai: Tagliavia (Rai Pubblicità) si dimette, fermento in azienda per trovare successore**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - L'amministratore delegato di Rai, Gian Paolo, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dall'incarico per intraprendere un nuovo progetto. La notizia, anticipata dal Sole 24Ore, viene confermata all'Adnkronos in ambienti di Viale Mazzini, dove è stata accolta con una certa preoccupazione., ad di Raida febbraio 2019 e precedentemente ai vertici di Rai Com, è un dirigente molto stimato da tutti ed ha ottenuto risultati eccellenti in questi anni. Per questo, nonostante resterà operativo fino al 31 dicembre 2024, i vertici Rai si sono subito attivati per la ricerca di una professionalità all'altezza della successione nell'incarico. E sulle scrivanie del settimo piano, a quanto risulta all'Adnkronos, ci sarebbero già una serie di curricula al vaglio.