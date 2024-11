Ilrestodelcarlino.it - Quel ’Natale che non ti aspetti’ ai raggi x. Ecco i contributi arrivati alla Pro Loco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lo di Fano è davvero "il Natale che non ti aspetti", come recita lo slogan degli eventi natalizi della Provincia di Pesaro e Urbino. Soprattutto se si legge la rendicontazione prodotta a consuntivo dPro, con cui l’associazione ora presieduta da Giacomo Grandicelli, ha ottenuto allora il contributo di 60mila euro previsto dal Comune per l’evento "Il Natale Più 2021". Più altri 15mila dRegione Marche. Per un totale di 75mila euro. Nel documento presentato dal "presidente della ProFano Giacomo Grandicelli" (così si legge) il 10 febbraio 2022, completo di tutte le fatture attestanti le spese sostenute dall’associazione per organizzare gli eventi natalizi in centro e al Lido per un importo complessivo di 77.135,50 euro, nell’ultima riga viene specificato che 2.235,30 euro restano a carico della Pro