Ilrestodelcarlino.it - Quando torna la neve in Emilia Romagna (e dove)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 15 novembre 2024 – È scesa laa visitare la valle con i suoi fiocchi dolci e sottili. Una prima nevicata tanto lieve da coprire l’Appennino come una morbida trapunta bianca. Oggi e domani il clima sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione potrebbe già cancellare i romantici paesaggi da fiaba ma, secondo le previsioni degli esperti Arpae, le precipitazioni torneranno la prossima settimana, da lunedì 18 novembre, con basse temperature che continueranno a rimanere al di sotto della media stagionale. Le gelate Le previsioni per domani, sabato 16 novembre Le previsioni per dopodomani, domenica 17 novembre Tendenza meteo tra il 18 e il 24 novembre Tendenza meteo tra il 25 novembre e l’1 dicembre Le gelate Le temperature minime ancora in calo potrebbero portare le prime deboli gelate di notte in collina ed al primo mattino di domenica 17 novembre, in aperta campagna si scenderà sotto lo zero.