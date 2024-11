Sport.quotidiano.net - Perugia, difesa e attacco da ridisegnare. Angella in forse, Montevago verso il forfait

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vigilia con due punti interrogativi importanti. Lamberto Zauli deve fare i conti con le assenze in, tra infortunati e convocazioni in Nazionale, che si aggiungono alle incertezze legate all’impiego di, due pezzi pregiati della rosa biancorossa. Per Mezzoni la situazione è più definita: il difensore ieri ha svolto la seduta con la squadra, rassicurando il tecnico. L’esterno sarà quindi a disposizione per la trasferta di Pineto che ilnon potrà assolutamente fallire. Partendo dalla, per finire all’, qual è il piano B del tecnico del Grifo? Nel reparto arretrato, le convocazioni hanno provato ildi Plaia e Amoran: il primo ha dimostrato di essere in forma, nel derby ha disputato una sfida senza grosse sbavature, il secondo è reduce da un infortunio ma ha detto sì alla Svezia Under 21.