Parla una paziente dello studio indagato per la morte di Margaret Spada | Nessun consenso informato Al suo posto potevo esserci io

«Aldiio». È scossa Martina Veneruso, 26 anni, dottoressa in Scienze Motorie della provincia di Forlì Cesena che poco meno di un anno fa ha deciso di stendersi sul lettinostesso ambulatorio da cuinon si è più svegliata. A Open decide di raccontare la sua esperienza con lomedico romano al centro dell’indagine per omicidio colposo che attualmente coinvolge due chirurghi estetici.Un intervento per rimodellare la punta del naso, il medico di Roma individuato nel mare magnum di Tik Tok, piattaforma social ormai sempre più obiettivo di un marketing sanitario martellante e spesso aggressivo. La storia sembra essere simile a quella della 22enne di Lentini, salita dalla Sicilia a Roma lo scorso 4 novembre per un ritocco al naso e morta al Sant’Eugenio tre giorni dopo, probabilmente per un’anestesia finita male o forse per un’iniezione sbagliata.