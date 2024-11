Ilrestodelcarlino.it - Osimana, tanti rimpianti. Ora tutto per i playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un dispiacere enorme". L’ha etichettata così mister Claudio Labriola l’eliminazione in Coppa Italia dell’. Uscita mercoledì dopo la lotteria dei rigori, al Diana, contro l’Urbania, nella semifinale di ritorno della Coppa di Eccellenza. Il gol di Catani dopo 11’ vanifica la vittoria dei senza testa nel match di andata a Urbania (2-3). Parità assoluta, fino ai tiri dal dischetto che stavolta girano le spalle all’dopo il blitz, sempre dagli 11 metri, di Matelica, nei quarti. ‘Bocciata’ dal campo e dai tifosi la scelta dello staff tecnico di proseguire con la ‘squadra di Coppa’ nella partita decisiva. Solo capitan Patrizi, al rientro dopo l’infortunio patito nel match di andata, si è salvato. Il resto non pervenuto. I ‘big’ schierati solo a secondo tempo iniziato. Buonaventura in panchina quando poteva entrare negli ultimi minuti per i rigori.