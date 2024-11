Lettera43.it - Oscar 2025, Conan O’Brien condurrà la 97esima edizione

lanotte degli. Il conduttore e comico, noto per aver scritto alcuni episodi de I Simpson e aver condotto due late show, succederà dunque a Jimmy Kimmel che aveva guidato le due precedenti edizioni ma aveva rifiutato un terzo ritorno consecutivo sul palco del Dolby Theatre. «L’America lo ha chiesto e ora sta succedendo», ha spiegato l’artista. Entusiasta anche l’Academy, ente che organizza i riconoscimenti. «Siamo emozionati e onorati», hanno detto il Ceo Bill Kramer e la presidente Janet Yang. «È la persona perfetta per guidare la celebrazione del cinema con il suo brillante umorismo, l’amore per i film e la competenza nella tivù in diretta. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico unirà gli spettatori». La cerimonia degliè in programma il 2 marzo alle 16 ora locale, le 3 del mattino in Italia.