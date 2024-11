Cityrumors.it - Novità cartelle esattoriali: annuncio Agenzia Entrate a tuti gli interessati

Leggi su Cityrumors.it

Nei prossimi giorni, chi ha aderito al piano di rateizzazione per la “Rottamazione-quater” dovrà effettuare il pagamento della sesta rata: come recuperare i bollettini se smarriti.La Legge di Bilancio del 2023 ha introdotto la cosiddetta “Rottamazione-quater”, ossia la misura che consente ai cittadini e alle imprese di regolarizzare debiti fiscali e contributivi senza dover pagare interessi, compresi quelli di mora, e sanzioni.gli(Foto da Ansa) – Cityrumors.itL’ente di riscossione, dunque, potrà richiedere solo il versamento dell’importo dovuto per i debiti, anche precedentemente agevolati o decaduti, contratti tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Chi ha aderito alla “Rottamazione-quater” con uno specifico piano di rateizzazione, a breve, dovrà provvedere al pagamento della sesta rata.