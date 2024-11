Bergamonews.it - Natale in ValSeriana e Val di Scalve: al via le iniziative

Ilè alle porte e si sa, evoca cioccolata calda, luci scintillanti, addobbi e pini innevati, dolci note che si diffondono nell’aria e piste di pattinaggio, letterine a Babboe mercatini dove trovare regali originali e dolci tipici. Ine Val disono moltissime lelegate al, dai mercatini tradizionali alla Casa di Babbo; tante occasioni per avvicinarsi al periodo più magico dell’anno in un’atmosfera di festa e con tante attività per grandi e bambini. Di seguito quelle di imminente apertura ma il programma, nelle prossime settimane, si arricchirà di presepi tradizionali allestiti in corti storiche e centri storici.Il programma in aggiornamento è disponibile su: https://www..eu/cerca-evento/?sftcategorieeventi=atmosfere-natalizieI mercatini: Clusone e Castione della PresolanaClusone, Corte Sant’Anna: dal 16 novembre al 29 dicembre 2024 Grazie alla magia dele all’impegno dei volontari della Turismo Pro Clusone, la caratteristica Corte Sant’Anna si trasforma in un suggestivo villaggio dicon mercatini, spettacoli e animazioni! Nel periodo dei mercatini sarà aperto anche Villaggio degli Elfi in piazza Martiri della LibertàGiorni di apertura: tutti i fine settimana e nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 e poi giovedì 26 e venerdì 27 dicembre.