Mike Tyson prende a schiaffi Jake Paul scoppia il delirio | Ora deve morire! Ecco cos’è successo VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Manca davvero poco al super match tra, in programma la notte di sabato 16 novembre alle 2:00, che sembra tutt’altro che una semplice esibizione. Durante il rituale della pesatura èdavvero di tutto e si è rischiato di “anticipare” l’incontro tra il 58enne ex campione del mondo e lo youtuber 27enne. Madi preciso? Ironha preso ain occasione della pesatura, che tra l’altro ha fatto segnare un vantaggio in termini di peso a favore di. Il pugile di Brooklyn ha schiaffeggiatoche l’ha provocato, cosa che fece anche in occasione della conferenza stampa. In quel casoriuscì a trattenere la rabbia, ma questa volta no.schiaffeggia: “Ora è una questione personale”Come si vede nelsi avvicina aa 4 zampe e poi gli si para di fronte ereagisce violentemente mollandogli uno schiaffo, che il rivale sembra non accusare.