Tutto.tv - Lorenzo Spolverato, vola l’insulto feroce su Javier al GF: parole irripetibili

La calma apparente che ha regnato per qualche settimana all’interno della casa del Grande Fratello è giunta presto al termine. I protagonisti del famoso quadrilatero sono tornati a scontrarsi più volte bruscamente e i vecchi dissapori sembrano tutt’altro che archiviati.Martinez era riuscito a mettere da parte i suoi sentimenti per Shaila Gatta, tornando a vivere più o meno pacificamente la convivenza.Da parte diperò, le tensioni continuano a farsi sentire con provocazioni poco celate. Nelle ultime ore un nuovo “duello” è sorto tra le mura del reality show. Il diverbio tuttavia, si è concluso con un’uscita del milanese che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Le suelanciano l’allarme. Il “comunicato” diai coinquilini crea il caosnella mattina di oggi ha voluto dare prova ancora una volta di avere voce in capitolo nello svolgimento della vita in casa.