Lords of the Fallen gira su PS5 Pro come su PC con le impostazioni al massimo il team elogia la console

Eduard Gonzalez, Principal Engine Programmer di HEXWORKS, hato PS5 Pro parlando diof the, affermando che il giocosulla nuovadi Sonysu un PC con leal.Lo sviluppatore ha preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con Wccftech, cogliendo l’occasione per condividere le sue considerazioni in merito a PlayStation 5 Pro e le sue feature esclusive,la PlayStation Spectral Super Resolution.Gonzalez ha quindi sostanzialmenteto PS5 Pro, affermando che la nuovarappresenta un miglioramento piuttosto evidente rispetto al modello standard, aggiungendo inoltre che un PC paragonabile alladi Sony richiederebbe un investimento maggiore da parte degli utenti.Leggiamo quanto affermato da Eduard Gonzalez “Creso che costruire un PC con componenti comparabili – GPU, CPU, memoria e SSD – a un livello di qualità simile sarebbe molto più costoso, quindi è fantastico vedere che Sony sta portando questo hardware di fascia alta a un pubblico più ampio.