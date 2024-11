Oasport.it - LIVE Ruud-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: serve un’impresa al russo per sfidare Sinner domani sera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:08 Mancano circa 20? alla sfidale del gruppo John Newcombe tra Caspere Andrey, partita che completerà il quadro delle semifinali delle ATP!16.41 In questa situazioneha grandi possibilità per approdare in semifinale, dovendo ottenere nel computo della partita contro ilalmeno 7 game., infatti, deve vincere almeno 6-3 6-3, quindi con sei giochi di vantaggio.16.40 CLASSIFICA GRUPPO “JOHN NEWCOMBE”1. Zverev (Ger) 3-0 (set 6-0, game 38-27) – In semifinale2.(Nor) 1-1 (set 2-2, game 22-19)3. Alcaraz (Esp) 1-2 (set 2-4, game 29-35) – Eliminato4.0-2 (set 0-4, game 17-25)16.38 Alexander Zverev ha conquistato l’accesso alle semifinali. Il tedesco ha fatto 3 su 3 nel round robin battendo anche Carlos Alcaraz: 7-6, 6-4 lo score finale in poco meno di due ore di gioco.