Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 3-6 6-3 3-10, ATP Finals 2024 in DIRETTA: si spegne il sogno degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-ZVEREV DALLE 14.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.3019:32 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:31 Match tiebreak senza storia, con gliche si sono lentamente spenti. I primi segnali di cedimento erano già giunti sul 5-0 del secondo set, con le energie psicofisiche che andavano via via esaurendosi. Resta in ogni caso una stagione straordinaria di Andrea e Simone.b.6-3 3-6 10-3. Finisce qui, con la volèe di rovescio vincente del salvadoregno. Termina il, che ora si concentreranno sulle finali di Coppa Davis.