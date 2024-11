Inter-news.it - L’Inter e Inzaghi brillano, fascino internazionale! C’è un bis – CdS

è riconosciuta in tutto il Mondo come una delle squadre più forti.è il leader di un club ambizioso che vuole continuare a migliorarsi e a vincere. L’analisi del Corriere dello Sport.APPEALha ormai un appeale questo è un dato di fatto: come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro negli ultimi anni è cresciuto molto, a partire dalla finale di Champions League contro il Manchester City, seguita poi dalla vittoria dello scudetto. La conferma di tutto ciò arriva dai premi che ogni anno vengono assegnati, e per la seconda volta di filaè stata candidata al Dubai Globe Soccer Awards tra i migliori club del 2024. Seconda candidatura anche per Simone, inserito nella folta lista di tecnico migliore dell’anno.