Letture, convegni, incontri. Iniziative oltre il silenzio. Contro gli abusi di genere

teatrali, laboratori,, spettacoli e approfondimenti per fermarsi ad ascoltare, riflettere, contrastare la violenza di. Gli assessorati alle Politiche culturali e alle politiche di inclusione sociale e pari opportunità hanno realizzato un ampio programma didal titolo "il". Perché ilè un grande alleato della violenza. Si comincia domani dalle 15 alle 18, nella galleria centrale della Biblioteca San Giorgio con il laboratorio "Vivavittoria Pistoia" un’organizzazione che attua il progetto nazionale di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne. Le volontarie di Vivavittoria Pistoia realizzeranno ai ferri e all’uncinetto quadrati di 50 x 50 cm. Tutti possono contribuire a produrre una parte di questi manufatti per consegnarli all’associazione in modo da realizzare una grande installazione che rivestirà piazza del Duomo il 16 marzo 2025.