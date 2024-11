Ilfattoquotidiano.it - Lasciare X per colpa di Musk? Un contropotere social va pensato

Si leggono molte reazioni a proposito della cancellazione del profilo su X (l’ex Twitter) che molti in queste ore stanno scegliendo come protesta contro Elon. Reazioni per lo più sarcastiche, che però a mio avviso giocano con gli stessi sentimenti che i(non solo X, ovviamente) tendono ad amplificare. Indignazione, risentimento, sarcasmo per l’appunto, che funzionano però solo se sono immersi in una sorta di reagente chimico capace di semplificare ogni ragionamento.La critica alla scelta di cancellarsi da X funziona solo se si dà per scontata una cosa che non lo è affatto, ovvero che chi lo fa pensi di star salvando il mondo o anche solo impensierendo. Io non credo ci sia nessuno sano di mente che stia pensando che, cancellandosi individualmente da X, metterà in crisi il suo potere.