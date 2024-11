Sport.quotidiano.net - La dieta di Mike Tyson per il ritorno sul ring contro Jake Paul

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 – Manca sempre meno a un evento atteso 19 anni, quando dopo il KO incassato da Kevin McBride arrivò la notizia del ritiro: Mike Tyson è pronto a tornare sul ring per sfidare Jake Paul nell'AT&T Stadium, in Texas, in un match che andrà di scena a partire dalle 4 (ora italiana) di sabato 16 novembre e trasmesso in diretta dalla piattaforma Netflix. Mike Tyson e Jake Paul, lo schiaffo di Iron Mike scatena il caos alla vigilia del match. La dieta di Mike Tyson. Da una parte i 58 anni dell'icona per eccellenza della boxe e dall'altra i 27 anni dello youtuber che si è approcciato alla disciplina solo nel 2018, ma trovando da allora un percorso quasi netto di vittorie: da qui l'esigenza di Mike Tyson di prepararsi bene fisicamente a un match da disputare nonostante tante problematiche fisiche, tra le quali spicca un'ulcera che nei mesi scorsi ha causato un pericoloso sanguinamento.