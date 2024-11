Quifinanza.it - Israele, cessate il fuoco col Libano come regalo a Trump: ma il vero piano è un altro

Leggi su Quifinanza.it

Mancano meno di due mesi all’insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Un periodo tutto sommato breve, che alleati e avversari degli Stati Uniti vogliono utilizzare appieno per avvantaggiarsi prima del cambio al vertice politico dell’egemone globale.non fa eccezione.Il presidente americano eletto ha già fatto sapere al premier israeliano Benjamin Netanyahu che, una volta nominato ufficialmente, dovrà mantenere l’assurda e retorica promessa di “mettere fine a tutte le guerre”. Una volta nominato però, non prima. Ed è tutto qui il risvolto macabro dell’intesa-Netanyahu. Ed è tutto qui ilsenso del celebrato “” ache il governo israeliano vuole mettere sul tavolo: unilin.L’accordo (impossibile) per una tregua trae Hezbollah inCominciamo dalle cose importanti e spieghiamo subito perché un accordo che cessi le ostilità inè di fatto impossibile.