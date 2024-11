Lanazione.it - Indagine per molestie. Baby calciatore nel mirino

Una presunta molestia sessuale ai danni di una ragazza, una spedizione punitiva per ’vendicarla’. Ruota attorno a queste due circostanze l’inchiesta cui stanno lavorando la Procura del Tribunale per i minorenni di Genova e la Procuta della Spezia, con le indagini affidate sul campo ai carabinieri della Spezia. Una vicenda che affonderebbe le sue radici nell’estate appena trascorsa, e che vedrebbe protagonista un giovane, ancora minorenne, militante nelle formazioni giovanili di una società. Proprio nei mesi estivi si sarebbero consumate le presuntesessuali a carico di una giovanissima ragazza lombarda: ipotesi ancora tutta da verificare, per la quale la Procura del tribunale per i minorenni di Genova ha nel frattempo iscritto ilnel registro degli indagati; il reato è di violenza sessuale, per il quale gli inquirenti da mesi stanno cercando di mettere assieme le testimonianze e di trovare riscontri di quell’incontro che sarebbe avvenuto in una località balneare dello Spezzino.