Quotidiano.net - Incendio a Roma, appartamento distrutto dalle fiamme. Ferite due anziane e la badante

, 15 novembre 2024 –una palazzina di, tre donne. La più grave è la proprietaria dell’dove è scoppiato l’, una 94ennena che al momento è ricoverata in prognosi riservata. Non sono invece in pericolo di vita le altre due donne: si tratta della58enne e una vicina di casa di 91 anni. A causa del fumo, sono state evacuate 28 famiglie dello stabile. É il secondo caso in poche settimane: a fine ottobre un’anziana è morta a Parma cercando di spegnere lein casa. Le cause: forse una stufa elettrica L’si propagato da una stufa elettrica all’interno di undel terzo piano di via Pippo Tamburi, nel quartiere Alessandrino. L’allarme è scattato questa mattina all'alba, evacuate 28 famiglie del palazzo. L'abitazione è stata distrutta dal rogo, danneggiati parzialmente alcuni appartamenti limitrofi.