Lortica.it - Il vero ostacolo alla raccolta differenziata ad Arezzo

Non è stato Putin a non far decollare la RD nei comuni della provincia di.Vedo che – ogni anno, immancabilmente anche per il 2023 – suscita scalpore ed un po’ di sdegno il fatto che i dati dell’ARRR sulladella provincia di, con i suoi comuni, segnalano che la nostra area vasta è sempre il fanalino di coda per quantità e qualità di RD, di tutta la Toscana: l’ATO Toscana Sud (Ar-Si-Gr) è l’ultimo con poco più del 58%, mentre quello Toscana Costa è sopra al 71% ed il Centro quasi al 68%. Anche come area provinciale di, siamo per l’ennesima volta la maglia nera (56,52%) anche rispetto a Siena e Grosseto, il quale – una volta, almeno – si comportava peggio di noi al pari di Massa Carrara che invece da diversi anni è al top.In tutto ciò non c’è nulla di strano e Putin non c’entra niente.