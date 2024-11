Quotidiano.net - Il “Progetto 2025” dei Repubblicani è “un disastro per la libertà di lettura”

New York, 15 novembre 2024 – “La pornografia, oggi rappresentata dalla diffusione onnipresente dell'ideologia transgender e dalla sessualizzazione dei bambini. non ha diritto alla protezione del Primo Emendamento. I suoi promotori sono predatori di bambini e sfruttatori misogini delle donne.” Queste le parole nelle prime pagine del manifesto del “Project”, una grande “lista dei desideri per una presidenza Trump” da parte dei conservatori. Come spiega la rivista Usa Literary Hub, il documento di 900 pagine stilato da Heritage Foundation, un think tank conservatore che ha influenzato molte delle politiche più regressive negli Stati Uniti sin dall'amministrazione Nixon, è una “guida per un’America autoritaria e nazionalista cristiana”. Il magazine di letteratura evidenzia come ilproponga una visione terrificante dell'America, basata su proposte come “l'espansione del potere presidenziale, lo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione, enormi tagli fiscali, il divieto della pornografia, la sospensione delle vendite della pillola abortiva” e altro ancora.