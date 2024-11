Tuttivip.it - “Ho un tumore raro, come l’ho scoperto”. Choc nella grande famiglia del GF, il triste annuncio

Davina McCall, celebre conduttrice televisiva britannica e indimenticabile volto delFratello nel Regno Unito, ha condiviso con i suoi fan un emozionante aggiornamento sulla sua salute. Attraverso un video pubblicato su Instagram, la presentatrice 57enne ha rivelato che presto si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere una rara cisti colloide, un tipo dibenigno al cervello. La diagnosi,spiegato da McCall, è arrivata inaspettatamente durante un normale controllo medico. «Pensavo di superare l’esame senza problemi», ha raccontato, «e invece hoquesta rara cisti: tre casi su un milione».La cisti, di 14 millimetri, sarà rimossa tramite una craniotomia, un’operazione che prevede l’apertura parziale del cranio. Sebbene al momento non provochi sintomi, l’intervento è necessario per evitare possibili complicazioni future.