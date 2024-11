Temporeale.info - Gaeta / Premio “Don Paolo Capobianco”, la quinta edizione lo conferisce a Don Maurizio Patriciello

Leggi su Temporeale.info

– Tutto pronto per l’2024 delnazionale “Donper la quistione meridionale” la cui cerimonia di premiazione è in programma il prossimo sabato 23 novembre, alle 18.30, presso la sala conferenze dell’ITS Academy Caboto (Palazzo della Cultura). L’iniziativa, giunta alla, è stata da subito pensata per essere intitolata .L'articolo“Don”, laloa DonTemporeale Quotidiano.