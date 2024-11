Cityrumors.it - Freddo e non solo, il meteo torna a fare paura: ecco le zone più a rischio

La treguarologica sembra ormai destinata a finire. In arrivo pioggia e temperature ancora più rigide. Cosa aspettarci nei prossimi giorniLa quiete prima della tempesta. Sarà un weekend caratterizzato dal sole in tutta Italia, ma le condizionisono destinate a cambiare dai primi giorni della prossima settimana. Secondo le ultime previsioni, da lunedì dovrebbe arrivare sul nostro Paese una nuova perturbazione caratterizzata da pioggia battente e venti di burrasca.e non, illepiù a(Pixbay) – cityrumors.itIlè destinato quindi a rire a. Il consiglio da parte degli esperti è quello di seguire con attenzione gli aggiornamenti perché ad oggi il percorso del ciclone non è assolutamente certo. Ma la sicurezza è rappresentata dal fatto che si preannunciano giorni die caratterizzati anche da precipitazioni abbondanti e, di conseguenza, possibili alluvioni lampo.