Sport.quotidiano.net - Fiorentina, lungo stop per Richardson: lesione di secondo grado al soleo della gamba destra

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 15 novembre 2024 – Brutte notizie per la: gli accertamenti effettuati da Amirhanno evidenziato unadia carico del muscolo. Il 21enne centrocampista marocchino si è infortunato martedì durante l'allenamento con la propria nazionale, di qui il rientro anticipato a Firenze per sottoporsi agli esami. Come comunicato dal club violaha già cominciato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Data l'entità dell'infortunio lonon si preannuncia breve.