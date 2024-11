Iltempo.it - "Finché sosteneva i Dem...", Salvini smonta i teoremi su Musk (e apre a Starlink)

"Sicuramente ho grande stima dell'imprenditoreche è un visionario.i democratici, quindi la sinistra negli Stati Uniti, era un genio per tutti adesso che è al fianco di Trump diventa un pericolo pubblico". Il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ospite questa mattina ad Agorà su Rai 3 commenta così le reazioni alle parole di Elonsulla giustizia in Italia in relazione ai centri per migranti in Albania. "Alcuni giudici in Italia fanno politica.", ha detto, "chi giudica deve avere una carriera diversa da chi accusa. E come se l'arbitro di Milan-Inter uscisse a cena con i giocatori di una parte. Negli ultimi 30 anni 30mila italiani sono stati ingiustamente arrestati e poi una volta fuori, risarciti con 840 milioni di euro. La libertà è il bene più importante, e chi sbaglia sulla pelle di un cittadino dovrebbe pagare personalmente".