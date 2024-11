Liberoquotidiano.it - Enada Workshop 2024: la riforma del gioco pubblico a tutela e rilancio delle piccole e medie imprese

Leggi su Liberoquotidiano.it

del, un'occasione da non perdere per laed il” è il tema trattato ieri a Roma nel corso di, evento organizzato da SAPAR e Italian Exhibition Group. Si è discusso delladelin Italia, con l'obiettivo di rilanciare il settoree dire illecito. L'evento ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali. Ad aprire ilè stato il padrone di casa, il Presidente di SAPAR Domenico Distante: “In passato, dal punto di vista politico, abbiamo trovato persone che a prescindere avrebbero detto no alle nostre istanze. Il rischio è che ladiventi una sorta di battaglia di principio, dettando regole che evidentemente non hanno logica, a discapito del valore del nostro comparto.